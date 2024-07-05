Защитник Партизана Антич: Российским командам надо держать этот уровень и ждать возвращения
Сербы такие сербы
фото из свободных источников
Защитник сербского "Партизана" Никола Антич вісказался об уровне команд чемпионата России.
"Я смотрел игры РПЛ и Первой лиги в прошлом сезоне. Это качественный чемпионат. В России есть 4-5 команд, которые играют на приличном уровне. Им надо держать этот уровень и ждать возвращения.
Мы играли в Лиге конференций в прошлом сезоне, мне есть с чем сравнить. Я могу сказать, что в России есть команды уровня Лиги Европы", – сказал Антич.
Антич сказал эти слова после матча против московского "Динамо" в Братском Кубке, который проходит в Москве. В 2023 году Никола также играл за "Химки".
Напомним, "Партизан" сыграет с киевским "Динамо" во 2-м раунде квалификации Лиги чемпионов.
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