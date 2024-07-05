Защитник Партизана Антич: Российским командам надо держать этот уровень и ждать возвращения

Защитник сербского "Партизана" Никола Антич вісказался об уровне команд чемпионата России.

"Я смотрел игры РПЛ и Первой лиги в прошлом сезоне. Это качественный чемпионат. В России есть 4-5 команд, которые играют на приличном уровне. Им надо держать этот уровень и ждать возвращения.

Мы играли в Лиге конференций в прошлом сезоне, мне есть с чем сравнить. Я могу сказать, что в России есть команды уровня Лиги Европы", – сказал Антич.