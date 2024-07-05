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Защитник Партизана Антич: Российским командам надо держать этот уровень и ждать возвращения

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Сербы такие сербы

Защитник Партизана Антич: Российским командам надо держать этот уровень и ждать возвращения

фото из свободных источников

Новина українською

Защитник сербского "Партизана" Никола Антич вісказался об уровне команд чемпионата России.

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"Я смотрел игры РПЛ и Первой лиги в прошлом сезоне. Это качественный чемпионат. В России есть 4-5 команд, которые играют на приличном уровне. Им надо держать этот уровень и ждать возвращения.

Мы играли в Лиге конференций в прошлом сезоне, мне есть с чем сравнить. Я могу сказать, что в России есть команды уровня Лиги Европы", – сказал Антич.

Антич сказал эти слова после матча против московского "Динамо" в Братском Кубке, который проходит в Москве. В 2023 году Никола также играл за "Химки".

Напомним, "Партизан" сыграет с киевским "Динамо" во 2-м раунде квалификации Лиги чемпионов.

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Источник:
metaratings
Опубликовал: Михаил Черныш
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