  1. UA-Футбол ⚽
  2. Общие новости
  3. Новости Общие новости
  4. Новость
В тренде

Кроос извинился перед Педри в прощальном посте в Instagram

Общие новости
Обновлено

Тони высказался на своей странице после завершения карьеры

Кроос извинился перед Педри в прощальном посте в Instagram

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Вчера экс-полузащитник "Реала" сыграл последний матч.

"29 сентября 2023 года у меня зазвонил телефон. Звонил: Юлиан Нагельсманн. Просьба: вернуться в сборную. Первая мысль в голове: я не глупый! Первая мысль в моем сердце: Черт, да! Как мы все знаем, сердце решает. Моя первая мысль сегодня утром 6 июля 2024 года: я рад, что сделал это. Несмотря на всю печаль и пустоту после вчерашнего финального свистка. Я всегда видел в команде большой потенциал. Но я не ожидал, что за такое короткое время можно будет иметь действительно реальные шансы завоевать титул и снова оказаться на одном уровне с лучшими. Поэтому я очень горжусь тем, чего добилась эта команда!"

Читайте также: Хавбек Барселоны получил травму в дебюте матча 1/4 Евро - срубил игрока Тони Кроос

"И вся Германия снова может гордиться этим. Когда Германия вернула свое любимое детище, не отпускайте его! Путешествие этой команды продолжается. И это очень помогает, если вы поддержите их даже в плохие времена!

Я также хотел бы сказать что-то очень важное: я прошу прощения и надеюсь, что ты скоро поправишься, Педри. Очевидно, у меня не было намерения причинить тебе вред. Надеюсь, ты быстро поправишься и всего наилучшего. Ты отличный игрок", – написал Кроос.

Тони дебютировал на профессиональном уровне в 2007 году.

По теме
yellow-arrow
Швейцария и Англия обменялись голами. ВИДЕО
yellow-arrow
Испания и Франция выходят в полуфинал ЕВРО, Мартинес спасает Месси, Кроос завершает карьеру. Главные новости за 5 июля
yellow-arrow
Тони Кроос сыграл свой последний матч в карьере
Тони Кроос Педри
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
toni.kr8s
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости