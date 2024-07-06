Кроос извинился перед Педри в прощальном посте в Instagram

Вчера экс-полузащитник "Реала" сыграл последний матч.

"29 сентября 2023 года у меня зазвонил телефон. Звонил: Юлиан Нагельсманн. Просьба: вернуться в сборную. Первая мысль в голове: я не глупый! Первая мысль в моем сердце: Черт, да! Как мы все знаем, сердце решает. Моя первая мысль сегодня утром 6 июля 2024 года: я рад, что сделал это. Несмотря на всю печаль и пустоту после вчерашнего финального свистка. Я всегда видел в команде большой потенциал. Но я не ожидал, что за такое короткое время можно будет иметь действительно реальные шансы завоевать титул и снова оказаться на одном уровне с лучшими. Поэтому я очень горжусь тем, чего добилась эта команда!"

"И вся Германия снова может гордиться этим. Когда Германия вернула свое любимое детище, не отпускайте его! Путешествие этой команды продолжается. И это очень помогает, если вы поддержите их даже в плохие времена!

Я также хотел бы сказать что-то очень важное: я прошу прощения и надеюсь, что ты скоро поправишься, Педри. Очевидно, у меня не было намерения причинить тебе вред. Надеюсь, ты быстро поправишься и всего наилучшего. Ты отличный игрок", – написал Кроос.