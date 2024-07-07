Тьяго Алькантара решил завершить карьеру в 33 года - источник

Бывший защитник сборной Испании Тьяго Алькантара принял решение о завершении карьеры. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Сезон 2023/24 годов в "Ливерпуле" сопровождался для игрока постоянными травмами, из-за чего он сыграл всего 1 матч в АПЛ. После завершения сезона 33-летний Алькантара покинул клуб.

Сообщается, что испанец не намерен покидать футбол – он хочет попробовать себя в новой роли.

Алькантара выступал за "Барселону", "Барселону Б", "Баварию", "Ливерпуль" и сборные Испании разных возрастов (в том числе и за главную команду).