Названа лучшая связка полузащитников в истории футбола
Любопытный рейтинг
Getty Images/Global Images Ukraine
Британское издание FourFourTwo опубликовало рейтинг лучших связок (от двух до четырех игроков) в центре поля в истории футбола.
Первое место в списке заняло трио экс-хавбеков "Барселоны": Серхио Бускетс, Хави и Андрес Иньеста.
Также в топ-16 попали:
- 1. Серхио Бускетс, Андрес Иньеста и Хави ("Барселона").
- 2. Хаби Алонсо, Серхио Бускетс, Хави (Испания).
- 3. Кевин Де Брёйне, Фернандиньо, Давид Сильва ("Манчестер Сити").
- 4. Хаби Алонсо, Серхио Бускетс, Сеск Фабрегас, Хави (Испания).
- 5. Руй Кошта, Дженнаро Гаттузо, Андреа Пирло, Кларенс Зеедорф ("Милан").
- 6. Диди и Зито (Бразилия).
- 7. Рой Кин и Пол Скоулз ("Манчестер Юнайтед").
- 8. Йожеф Божик и Нандор Хидегкути (Венгрия).
- 9. Майкл Эссьен, Фрэнк Лэмпард, Клод Макелеле ("Челси").
- 10. Фернандиньо и Яя Туре ("Манчестер Сити").
- 11. Эдгар Давидс, Яри Литманен, Франк Райкард и Кларенс Зеедорф ("Аякс").
- 12. Дженнаро Гаттузо и Андреа Пирло (Италия).
- 13. Антуан Гризманн, Н'Голо Канте, Поль Погба (Франция).
- 14. Вим Янсен, Йохан Нескенс, Виллем ван Ханегем (Нидерланды).
- 15. Каземиро, Тони Кроос, Лука Модрич ("Реал").
- 16. Дидье Дешам, Патрик Виейра, Зинедин Зидан (Франция).
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Источник:FourFourTwo
Опубликовал: Александр Бураков
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