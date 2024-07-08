  1. UA-Футбол ⚽
  2. Общие новости
  3. Новости Общие новости
  4. Новость
В тренде

Названа лучшая связка полузащитников в истории футбола

Общие новости

Любопытный рейтинг

Названа лучшая связка полузащитников в истории футбола

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Британское издание FourFourTwo опубликовало рейтинг лучших связок (от двух до четырех игроков) в центре поля в истории футбола.

Первое место в списке заняло трио экс-хавбеков "Барселоны": Серхио Бускетс, Хави и Андрес Иньеста.

Также в топ-16 попали:

  • 1. Серхио Бускетс, Андрес Иньеста и Хави ("Барселона").
  • 2. Хаби Алонсо, Серхио Бускетс, Хави (Испания).
  • 3. Кевин Де Брёйне, Фернандиньо, Давид Сильва ("Манчестер Сити").
  • 4. Хаби Алонсо, Серхио Бускетс, Сеск Фабрегас, Хави (Испания).
  • 5. Руй Кошта, Дженнаро Гаттузо, Андреа Пирло, Кларенс Зеедорф ("Милан").
  • 6. Диди и Зито (Бразилия).
  • 7. Рой Кин и Пол Скоулз ("Манчестер Юнайтед").
  • 8. Йожеф Божик и Нандор Хидегкути (Венгрия).
  • 9. Майкл Эссьен, Фрэнк Лэмпард, Клод Макелеле ("Челси").
  • 10. Фернандиньо и Яя Туре ("Манчестер Сити").
  • 11. Эдгар Давидс, Яри Литманен, Франк Райкард и Кларенс Зеедорф ("Аякс").
  • 12. Дженнаро Гаттузо и Андреа Пирло (Италия).
  • 13. Антуан Гризманн, Н'Голо Канте, Поль Погба (Франция).
  • 14. Вим Янсен, Йохан Нескенс, Виллем ван Ханегем (Нидерланды).
  • 15. Каземиро, Тони Кроос, Лука Модрич ("Реал").
  • 16. Дидье Дешам, Патрик Виейра, Зинедин Зидан (Франция).
По теме
yellow-arrow
Шахтер вернул Педриньо и подписывает хорвата, Тьяго Алькантара завершил карьеру. Главные новости за 7 июля
yellow-arrow
Экс-игрок Шахтера и Черноморца Хочолава завершил карьеру
yellow-arrow
Саутгейт: Мы пытаемся выиграть футбольный турнир, а наши собственные СМИ сливают тактическую информацию
Андрес Иньеста Серхио Бускетс Барселона Хави FourFourTwo рейтинг
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
FourFourTwo
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости