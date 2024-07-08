Дочь Марадоны рассказала об общении с покойным отцом с помощью экстрасенса

Дальма Марадона, дочь легендарного аргентинского футболиста Диего Марадоны, заявила, что общалась со своим покойным отцом с помощью экстрасенса.

"То, что произошло, было очень красиво. Я всегда верила в эти вещи, с самого раннего возраста, а после того, что случилось с моим отцом - тем более.

Когда случилось то, что случилось с моим отцом, я сказала: "Я хочу посмотреть, что произойдет", потому что с моей старшей дочерью тоже много чего происходило, и я не знала, как ей помочь. Я пошла, и это было невероятно, это было прекрасно.

Сейчас мне все еще тяжело осознать то, что произошло с моим отцом. Очевидно, я прекрасно понимаю, что произошло, но мне очень сложно говорить об этом.

Год спустя или чуть раньше со мной связалась женщина. Я доверяла этому человеку, что-то в этом роде случилось с ней и её родственником, и я сказала: "Ну, я попробую. Не знаю, правда это или нет". Но он рассказывал мне вещи, которые никак не могла знать. Они были очень личными, и их нигде нельзя было найти. Я рекомендовала эту женщину своим друзьям и семье", — приводит слова Дальмы Marca.