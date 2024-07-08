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Де Хеа может вернуться к игре. У футболиста уже есть два предложения

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Игрок может присоединиться к клубу из Саудовской Аравии

Де Хеа может вернуться к игре. У футболиста уже есть два предложения

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Екатерина Власова Автор UA-Футбол
Новина українською

Испанец Давид Де Хеа остается свободным агентом после того, как покинул "Манчестер Юнайтед" после окончания контракта в июне 2023 года.

По информации СМИ, "Аль-Шабаб" интересуется Де Хеа, а также есть еще один клуб из Саудовской Аравии, но информацию о нем не разглашают. Сейчас 33-летний голкипер не дал окончательного ответа на предложения команд, а лишь рассматривает их.

В течение года, пока Де Хеа был без клуба, им интересовались такие клубы как: "Барселона", "Бавария" и "Ноттингем Форест".

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