Де Хеа может вернуться к игре. У футболиста уже есть два предложения
Игрок может присоединиться к клубу из Саудовской Аравии
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Испанец Давид Де Хеа остается свободным агентом после того, как покинул "Манчестер Юнайтед" после окончания контракта в июне 2023 года.
По информации СМИ, "Аль-Шабаб" интересуется Де Хеа, а также есть еще один клуб из Саудовской Аравии, но информацию о нем не разглашают. Сейчас 33-летний голкипер не дал окончательного ответа на предложения команд, а лишь рассматривает их.
В течение года, пока Де Хеа был без клуба, им интересовались такие клубы как: "Барселона", "Бавария" и "Ноттингем Форест".
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