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Продолжаются поиски марокканских футболистов, пропавших без вести в море

Общие новости

Поиски пропавших футболистов все еще продолжаются

Продолжаются поиски марокканских футболистов, пропавших без вести в море

ВВС

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Двух футболистов марокканского клуба "Иттихад Танжер" пропали без вести у северного побережья Средиземного моря в субботу.

Пятеро игроков команды были на экскурсии на яхте, которую они арендовали на пляжном курорте М'дик, к северу от города Тетуан.

Позже спасатели спасли трех футболистов, но двое, 24-летний Абделлатиф Ахриф и 18-летний Салман Эль-Харрак, пропали без вести.

Президент "Иттихад Танжер" Мохамед Черкауи подтвердил, что поиски пропавших футболистов все еще продолжаются. Он также призвал представителей СМИ и болельщиков в социальных сетях быть осторожными с информацией, которую они распространяют.

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Источник:
ВВС
Опубликовал: Екатерина Власова
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