Крейг Беллами возглавит сборную Уэльса
Об этом сообщает BBC
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
После того, как футбольная ассоциация Уэльса (FAW) уволила Роба Пейджа с поста тренера сборной, руководство организации недолго находилось в поисках замены. Сообщается, что FAW согласовывает окончательные детали соглашения о назначении Крейга Беллами из "Бернли".
Валлиец сейчас работает в "бордовых", где он исполнял обязанности главного тренера до назначения Скотта Паркера на прошлой неделе. Паркер был заинтересован в сотрудничестве с Беллами, но, похоже, бывшего капитана сборной Уэльса привлекает управление своей сборной. Валлиец давно заявлял о своих амбициях руководить национальной командой и на прошлой неделе встретился с высокопоставленными деятелями FAW.
Добавим, что Крейг Беллами впервые станет главным тренером на взрослом уровне. До этого он работал ассистентом в "Бернли", "Андерлехте", тренером молодежек в бельгийском клубе до 21 года и в "Кардифе". Его первой игрой на посту главного рулевого сборной Уэльса будет домашний поединок Лиги наций против Турции 6 сентября.
Популярное сейчас
- Первый квалификационный раунд Лиги чемпионов. Соперник для представителя конкурента Украины в ТК и конкурента Шахтера
- Полуфиналы и финалы – ЕВРО и Копа на финишной прямой. Расписание футбола на 8 – 14 июля
- Владельцы Черноморца ведут переговоры с потенциальным инвестором
- Англия и Нидерланды в полуфинале, Рух разгромил чемпиона Австрии, спарринг Шахтера. Главные новости за 6 июня
- Терминатор. Месут Озил продолжает шокировать фанатов невероятными трансформациями тела. ФОТО
- Красотка дня. Прекрасная возлюбленная одной из главных звезд сенсационной сборной Румынии. ФОТО