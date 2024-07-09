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Крейг Беллами возглавит сборную Уэльса

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Об этом сообщает BBC

Крейг Беллами возглавит сборную Уэльса

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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После того, как футбольная ассоциация Уэльса (FAW) уволила Роба Пейджа с поста тренера сборной, руководство организации недолго находилось в поисках замены. Сообщается, что FAW согласовывает окончательные детали соглашения о назначении Крейга Беллами из "Бернли".

Валлиец сейчас работает в "бордовых", где он исполнял обязанности главного тренера до назначения Скотта Паркера на прошлой неделе. Паркер был заинтересован в сотрудничестве с Беллами, но, похоже, бывшего капитана сборной Уэльса привлекает управление своей сборной. Валлиец давно заявлял о своих амбициях руководить национальной командой и на прошлой неделе встретился с высокопоставленными деятелями FAW.

Добавим, что Крейг Беллами впервые станет главным тренером на взрослом уровне. До этого он работал ассистентом в "Бернли", "Андерлехте", тренером молодежек в бельгийском клубе до 21 года и в "Кардифе". Его первой игрой на посту главного рулевого сборной Уэльса будет домашний поединок Лиги наций против Турции 6 сентября.

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Крейг Беллами Уэльс
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Источник:
BBC
Опубликовал: Александр Гресь
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