Крейг Беллами возглавит сборную Уэльса

После того, как футбольная ассоциация Уэльса (FAW) уволила Роба Пейджа с поста тренера сборной, руководство организации недолго находилось в поисках замены. Сообщается, что FAW согласовывает окончательные детали соглашения о назначении Крейга Беллами из "Бернли".

Валлиец сейчас работает в "бордовых", где он исполнял обязанности главного тренера до назначения Скотта Паркера на прошлой неделе. Паркер был заинтересован в сотрудничестве с Беллами, но, похоже, бывшего капитана сборной Уэльса привлекает управление своей сборной. Валлиец давно заявлял о своих амбициях руководить национальной командой и на прошлой неделе встретился с высокопоставленными деятелями FAW.

Добавим, что Крейг Беллами впервые станет главным тренером на взрослом уровне. До этого он работал ассистентом в "Бернли", "Андерлехте", тренером молодежек в бельгийском клубе до 21 года и в "Кардифе". Его первой игрой на посту главного рулевого сборной Уэльса будет домашний поединок Лиги наций против Турции 6 сентября.