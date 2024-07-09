Родри: Матчей становится все больше и больше и, похоже, это не остановится. Надо заботиться об игроках

Полузащитник "Манчестер Сити" и сборной Испании Родри пожаловался на слишком загруженный календарь.

- В этом сезоне вы сыграли более 5000 минут, и после четвертьфинала Лиги чемпионов вы признались, что вам нужен отдых. Это психологическая или физическая усталость?

- Наступает момент, когда все это складывается вместе, и становится чересчур. Вам нужна физическая форма, чтобы играть, но и голова также важна.

Люди видят только игру, но есть предматчевая подготовка, переезды, время в отеле... Честно говоря, нужно что-то делать. Матчей становится все больше и больше, и похоже, что это не остановится. Надо заботиться об игроках. Я очень хорошо это осознаю. Я достиг точки, когда уже больше не могу. Но кажется, что если ты скажешь об этом, то...

Смотрите, я знаю, что футбол — это бизнес, знаю, что в нем задействованы большие деньги, но нужно заботиться и о спортсменах, - цитирует Родри The Guardian.