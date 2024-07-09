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Экс-игрок Ливерпуля и Ман Сити Беллами возглавил сборную Уэльса

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Выдающийся валлийский футболист возглавил национальную команду

Экс-игрок Ливерпуля и Ман Сити Беллами возглавил сборную Уэльса

Getty Images/Global Images Ukraine

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Футбольная ассоциация Уэльса объявила о назначении Крейга Беллами на должность главного тренера.

Контракт между сторонами заключён до 2028 года.

"Для меня невероятная честь получить возможность возглавить свою страну, и это самый важный момент в моей карьере. Стать главным тренером сборной Уэльса всегда было моей заветной мечтой, и я готов к этому вызову.

Я полностью посвящу себя развитию этой команды и горю желанием принести дальнейший успех валлийскому футболу", - сказал Беллами.

В последнее время Беллами занимал должность исполняющего обязанности главного тренера в "Бёрнли".

До этого валлиец был главным тренером молодежной команды до 21 года и помощником наставника основной команды в "Андерлехте", а также работал в академии клуба своего детства - "Кардиффе".

На клубном уровне Беллами прославился выступлениями за "Ливерпуль", "Манчестер Сити" и "Ньюкасл". В составе сборной Уэльса Крейг отличился 19 голами в 78 матчах.

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Крейг Беллами возглавит сборную Уэльса
Крейг Беллами Уэльс тренер
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Источник:
Wales
Опубликовал: Александр Бураков
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