  1. UA-Футбол ⚽
  2. Общие новости
  3. Новости Общие новости
  4. Новость
В тренде

Испания — в финале Евро, новый защитник Шахтера, распад Днепра-1 продолжается. Главные новости за 9 июля

Общие новости

"Красная Фурия" — главный герой дня

Испания — в финале Евро, новый защитник Шахтера, распад Днепра-1 продолжается. Главные новости за 9 июля

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Jussi Eskola/Soccrates

UA-Футбол
Новина українською

Испания уверенно вышла в финал Евро-2024

Испанцы рано пропустили от Франции, но быстро перехватили инициативу, забили два эффектных гола, а во втором тайме без проблем засушили игру, не дав сопернику почти ничего. "Красная Фурия" выиграла Лигу наций ровно год назад, а вот в финале Евро не была с 2012 года.

"Шахтер" арендовал защитника "Вольфсбурга"

Крутой трансфер по нынешним временам. Новичка зовут Бартол Франьич, он подавал большие надежды 4-5 лет назад, но в Бундеслиге не заиграл, и "Волки" отдали его "Горнякам" в аренду с правом выкупа. В прошлом сезоне 24-летний хорват набегал 20 матчей.

Бабич второй раз возглавил "Черноморец"

Детали соглашения не раскрываются. Бабич ранее выступал в Одессе как футболист, а в 2017-м и тренировал "Моряков". Последнее время тренер работал в Болгарии. "Черноморец", в свою очередь, ранее покинул Роман Григорчук, который вернулся в Азербайджан.

Харатин вернулся в УПЛ спустя шесть лет

29-летний опорник подписался в "Колосе" как свободный агент. Детали контракта неизвестны. Последним клубом Харатина был словацкий ДАК, но он редко выходил на поле. В УПЛ Игорь выступал за "Динамо", "Металлист", "Зарю"; в бытность игроком "Ференцвароша" вызывался в сборную Украины.

Распад "Днепра-1": Третьяков едет в Коваливку, Сарапий — в Житомир

Из-за финансовых проблем днепряне уже потеряли почти весь состав. Как сообщает инсайдер, одними из последних команду покинули Максим Третьяков — он подпишется в "Колосе", а также Эдуард Сарапий, которого в борьбе с "Карпатами" перехватило "Полесье".

Сирота поедет в Израиль на правах аренды

Это еще не официальная информация, но она станет таковой на днях. "Динамо" отдает центрбека на год "Маккаби Хайфа" за 500 тысяч евро с правом выкупа еще за 2,5 млн. Сирота в прошлом сезоне набегал за Киев 20 матчей, но Шовковского не впечатлил и выпал из основы.

По теме
yellow-arrow
Бордо планируют отправить в третий дивизион
yellow-arrow
Экс-игрок Ливерпуля и Ман Сити Беллами возглавил сборную Уэльса
yellow-arrow
Родри: Матчей становится все больше и больше и, похоже, это не остановится. Надо заботиться об игроках
главные новости
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
12 000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости