Испания — в финале Евро, новый защитник Шахтера, распад Днепра-1 продолжается. Главные новости за 9 июля

Испанцы рано пропустили от Франции, но быстро перехватили инициативу, забили два эффектных гола, а во втором тайме без проблем засушили игру, не дав сопернику почти ничего. "Красная Фурия" выиграла Лигу наций ровно год назад, а вот в финале Евро не была с 2012 года.

Крутой трансфер по нынешним временам. Новичка зовут Бартол Франьич, он подавал большие надежды 4-5 лет назад, но в Бундеслиге не заиграл, и "Волки" отдали его "Горнякам" в аренду с правом выкупа. В прошлом сезоне 24-летний хорват набегал 20 матчей.

Детали соглашения не раскрываются. Бабич ранее выступал в Одессе как футболист, а в 2017-м и тренировал "Моряков". Последнее время тренер работал в Болгарии. "Черноморец", в свою очередь, ранее покинул Роман Григорчук, который вернулся в Азербайджан.

29-летний опорник подписался в "Колосе" как свободный агент. Детали контракта неизвестны. Последним клубом Харатина был словацкий ДАК, но он редко выходил на поле. В УПЛ Игорь выступал за "Динамо", "Металлист", "Зарю"; в бытность игроком "Ференцвароша" вызывался в сборную Украины.

Из-за финансовых проблем днепряне уже потеряли почти весь состав. Как сообщает инсайдер, одними из последних команду покинули Максим Третьяков — он подпишется в "Колосе", а также Эдуард Сарапий, которого в борьбе с "Карпатами" перехватило "Полесье".

Это еще не официальная информация, но она станет таковой на днях. "Динамо" отдает центрбека на год "Маккаби Хайфа" за 500 тысяч евро с правом выкупа еще за 2,5 млн. Сирота в прошлом сезоне набегал за Киев 20 матчей, но Шовковского не впечатлил и выпал из основы.