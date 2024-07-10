  1. UA-Футбол ⚽
  2. Общие новости
  3. Новости Общие новости
  4. Новость
В тренде

Месси вышел на второе место по голам за сборные - впереди только Роналду

Общие новости

До Криштиану ещё 21 гол

Месси вышел на второе место по голам за сборные - впереди только Роналду

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Гол Лионеля Месси в ворота Канады (2:0) помог Аргентине выйти в финал Кубка Америки-2024.

Этот забитый мяч стал для 37-летнего форварда 109-м на уровне национальных сборных. Таким образом, Месси опередил иранца Али Даеи, на счету которого 108 голов, и вышел на единоличное второе место по этому показателю.

Лидерство в рейтинге по-прежнему сохраняет Криштиану Роналду. За 212 матчей португалец отличился 130 раз. Месси, в свою очередь, провёл в составе сборной Аргентины 186 игр.

По теме
yellow-arrow
Мюллер завершил карьеру в сборной Германии - Bild
yellow-arrow
Испания - в финале Евро, новый защитник Шахтера, распад Днепра-1 продолжается. Главные новости за 9 июля
yellow-arrow
Бордо планируют отправить в третий дивизион
Лионель Месси Аргентина Криштиану Роналду статистика Али Даеи
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
X
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
12 000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости