Месси вышел на второе место по голам за сборные - впереди только Роналду

Гол Лионеля Месси в ворота Канады (2:0) помог Аргентине выйти в финал Кубка Америки-2024.

Этот забитый мяч стал для 37-летнего форварда 109-м на уровне национальных сборных. Таким образом, Месси опередил иранца Али Даеи, на счету которого 108 голов, и вышел на единоличное второе место по этому показателю.

Лидерство в рейтинге по-прежнему сохраняет Криштиану Роналду. За 212 матчей португалец отличился 130 раз. Месси, в свою очередь, провёл в составе сборной Аргентины 186 игр.

