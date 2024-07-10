Месси вышел на второе место по голам за сборные - впереди только Роналду
До Криштиану ещё 21 гол
Getty Images/Global Images Ukraine
Гол Лионеля Месси в ворота Канады (2:0) помог Аргентине выйти в финал Кубка Америки-2024.
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Этот забитый мяч стал для 37-летнего форварда 109-м на уровне национальных сборных. Таким образом, Месси опередил иранца Али Даеи, на счету которого 108 голов, и вышел на единоличное второе место по этому показателю.
Лидерство в рейтинге по-прежнему сохраняет Криштиану Роналду. За 212 матчей португалец отличился 130 раз. Месси, в свою очередь, провёл в составе сборной Аргентины 186 игр.
Most goals for country:— StatMuse FC (@statmusefc) July 10, 2024
130 — Cristiano Ronaldo ????????
109 — Leo Messi ????????
108 — Ali Daei ????????
Messi moves to 2nd place. pic.twitter.com/34UETRBbGZ
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