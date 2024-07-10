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Динамо и Падерборн сыграли в нулевую ничью в товарищеском матче

Общие новости
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Боевая ничья

Динамо и Падерборн сыграли в нулевую ничью в товарищеском матче

Фото - Аліна Єрофеєва / UA-Футбол

Екатерина Власова Автор UA-Футбол
Новина українською

10 июля состоялся товарищеский матч между "Динамо" Киев и "Падерборном".

Командам за 90 минут игрового времени не удалось реализовать ни одного момента, в результате поединок завершился ничьей - 0:0.

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Товарищеский матч, 10 июля
"Динамо" - "Падерборн" 0:0

"Динамо": Нещерет, Попов, Пашко, Бражко, Ванат, Кабаев, Малыш, Тымчик, Буяльский (к), Дубинчак, Пихаленок.

Выходили на замену: Караваев, Андриевский, Супряга, Шепелев, Волошин, Лонвейк, Царенко, Игнатенко.

"Падерборн": Бувник (в), Кастаньеда, Бракельманн, Клаас, Чурда, Платте, Обермайр, Михель, Гетце, Костонс, Центер.

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Динамо (Киев) Падерборн
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