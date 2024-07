Сборная Ирландии определилась с новым главным тренером команды

Футбольная ассоциация Ирландии (FAI) объявила о назначении Хеймира Хадльгримссона новым главным тренером мужской национальной сборной.

Хадльгримссон, который ранее возглавлял сборные Исландии и Ямайки, присоединится к команде, чтобы вести ее к успеху в кампаниях Лиги наций УЕФА и Чемпионата мира по футболу 2026 года.

Хеймир дебютирует на тренерском мостике сборной в сентябре этого года, когда Ирландия встретится с Англией в рамках Лиги наций УЕФА.

The Football Association of Ireland has confirmed Heimir Hallgrímsson as the new Head Coach of the Senior Men’s National Team ????????



The former Iceland and Jamaica manager takes charge of the Ireland MNT, with his first game against England on September 7 ????



Welcome Heimir ????



Full… pic.twitter.com/R6VGkNHSSx