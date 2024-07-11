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Неубиваемая Англия, узурпатор Дешам и туринская реинкарнация Тюрама. Главные новости за 10 июля

Общие новости

UA-Футбол составил для вас подборку главных новостей за среду, 10 июля

Неубиваемая Англия, узурпатор Дешам и туринская реинкарнация Тюрама. Главные новости за 10 июля

Getty Images / Global Images Ukraine

Владимир Зуев Автор UA-Футбол
Новина українською

UA-Футбол составил для вас подборку главных новостей за среду, 10 июля.

Англия в финале

Англия стала вторым финалистом Евро, одолев в 1/2 Нидерланды. После яркого футбола в первой половине был мучительный второй тайм, где родоначальники игры вырвали драматическую победу в компенсированное время. Решающий мяч провел Олли Уоткинс. Финал против Испании пройдет уже в это воскресенье.

Узурпатор Дешам

Дидье Дешам сохранил свою должность, несмотря на проваленный полуфинал против Испании. Эту информацию подтвердили в Федерации футбола Франции. Нынешний контракт наставника "ле бле" истекает после Чемпионата мира-2026. Напомним, Дешам сохраняет текущую должность с 2012-го года.

Тюрам в Ювентусе

История циклична. Тюрам подписал контракт с "Ювентусом". Младший сын Лилиана, Кефрен Тюрам обошелся туринцам всего в 20 млн евро. Таким образом Кефрен стал вторым новичком клуба в летнее окно вслед за Дугласом Луисом. Напомним, за "Интер" выступает его старший брат Маркус.

Коутиньо покидает Европу

Бразильский "Васко да Гама" подписал полузащитника Филиппе Коутиньо. Игрок присоединился к своему родному клубу на правах аренды из "Астон Виллы". Контракт футболиста рассчитан до 30 июня 2025 года. Коутиньо выступал в Европе с 2010-го года.

Латераль для Наполи

"Наполи" продолжает закупки под Конте. Клуб в среду пополнил экс-латераль "Ромы" Леонардо Спинаццола. Чемпион Евровы-2020 подписал двух-летний контракт на правах свободного агента. За последний сезон травматичный вингбек получил 4 мышечных повреждения.

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