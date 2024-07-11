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Массовая драка после футбольного матча в Бразилии: полицейский выстрелил в голкипера

Общие новости
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Произошел инцидент

Массовая драка после футбольного матча в Бразилии: полицейский выстрелил в голкипера

Football ILL Takes

Новина українською

В Бразилии, после матча второго дивизиона лиги Гояно между "Гремио Анаполис" и "Центро Оэсте", между игроками разгорелась массовая драка, которая потребовала вмешательства полиции.

К сожалению, ситуация вышла из-под контроля, и один из полицейских выстрелил резиновой пулей прямо в ногу вратарю "Гремио Анаполиса".

СМИ сообщают, что против полицейского открыто уголовное производство.

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Источник:
foot_takes
Опубликовал: Екатерина Власова
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