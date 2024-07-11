Массовая драка после футбольного матча в Бразилии: полицейский выстрелил в голкипера
Произошел инцидент
Football ILL Takes
В Бразилии, после матча второго дивизиона лиги Гояно между "Гремио Анаполис" и "Центро Оэсте", между игроками разгорелась массовая драка, которая потребовала вмешательства полиции.
К сожалению, ситуация вышла из-под контроля, и один из полицейских выстрелил резиновой пулей прямо в ногу вратарю "Гремио Анаполиса".
in Brazil a police officer just SHOT A PLAYER in the leg OUT OF NOWHERE pic.twitter.com/sPAgBMuFjn— Football ILL Takes (@foot_takes) July 11, 2024
СМИ сообщают, что против полицейского открыто уголовное производство.
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Источник:foot_takes
Опубликовал: Екатерина Власова
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