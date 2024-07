Массовая драка после футбольного матча в Бразилии: полицейский выстрелил в голкипера

В Бразилии, после матча второго дивизиона лиги Гояно между "Гремио Анаполис" и "Центро Оэсте", между игроками разгорелась массовая драка, которая потребовала вмешательства полиции.

К сожалению, ситуация вышла из-под контроля, и один из полицейских выстрелил резиновой пулей прямо в ногу вратарю "Гремио Анаполиса".

in Brazil a police officer just SHOT A PLAYER in the leg OUT OF NOWHERE pic.twitter.com/sPAgBMuFjn