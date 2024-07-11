Клопп отказался от предложения возглавить сборную США
Специалисту нужен перерыв
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Федерация футбола США (USSF) обратилась к Юргену Клоппу, бывшему наставнику "Ливерпуля", с предложением возглавить мужскую национальную сборную после увольнения Грегга Бергалтера.
По информации издания The Athletic, немецкий специалист отказался от предложения, чтобы взять перерыв от тренерской деятельности.
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Несмотря на отказ Клоппа, Федерация США заинтересована в сотрудничестве с ним. USSF надеется, что Юрген изменит свое решение.
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Источник:The Athletic
Опубликовал: Екатерина Власова
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