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Клопп отказался от предложения возглавить сборную США

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Специалисту нужен перерыв

Клопп отказался от предложения возглавить сборную США

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Федерация футбола США (USSF) обратилась к Юргену Клоппу, бывшему наставнику "Ливерпуля", с предложением возглавить мужскую национальную сборную после увольнения Грегга Бергалтера.

По информации издания The Athletic, немецкий специалист отказался от предложения, чтобы взять перерыв от тренерской деятельности.

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Несмотря на отказ Клоппа, Федерация США заинтересована в сотрудничестве с ним. USSF надеется, что Юрген изменит свое решение.

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Источник:
The Athletic
Опубликовал: Екатерина Власова
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