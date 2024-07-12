Беллингем будет изображен на обложке EA FC 25 - Источник
Довольно ожидаемо
Twitter Leandesign
Атакующий полузащитник сборной Англии и мадридского "Реала" Джуд Беллингем станет лицом новой части футбольного симулятора от EA Sports - FC 25. Об этом проинформировал аргентинский футбольный блогер под ником Leandesign в социальной сети X.
В частности, сообщается, что 21-летний хавбек попадет на обложку нового тайтла от канадской студии-разработчика.
Напомним, лицом текущей части футсима, а именно EA FC 24, стал норвежский форвард "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд.
????Exclusiva— Leandesign (@LeanDesign_) July 11, 2024
????????????????????????????Jude Bellingham es la portada de FC 25✅ pic.twitter.com/OiABDTpeiq
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