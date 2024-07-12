Шахтер проиграл в спарринге, Сирота нашел новый клуб, а Лунин может переехать в Лондон. Главные новости за 11 июля

Уже бывший защитник киевского "Динамо" Александр Сирота стал игроком "Маккаби" Хайфы. Об этом сообщила пресс-служба израильского клуба. Трудовое соглашение стороны подписали на один год. При этом у "Маккаби" остается право выкупа 24-летнего футболиста. Отмечается, что Сирота получил израильский паспорт, и будет числиться как гражданин именно этой страны.

Сирота - воспитанник киевского "Динамо". За основную команду Александр выступал с 2019 года, и с тех пор принял участие в 85 матчах.

Вчера состоялся очередной товарищеский матч донецкого "Шахтера" в рамках предсезонной подготовки в Словении. Несмотря на боевой состав "горняков", они проиграли с минимальным счетом 1:0. Уже на 4-й минуте Бондаренко так интересно отыграл на Ризныка, что этим пасом воспользовался соперник - Вулич все сделал сам: запрессинговал, обыграл вратаря и поразил сетку. Остальное время матча - говорить скучно. Особых моментов не было, говорить особо не о чем.

14 июля "Шахтер" проведет товарищеский поединок с турецким "Ризеспором".

В ночь на 11 июля сборная Уругвая потерпела минимальное поражение от Колумбии во втором полуфинале Кубка Америки-2024 со счетом 1:2. После матча на поле произошли беспорядки. В двух эпизодах главное участие принял известный нападающий Дарвин Нуньес.

Сперва уругвайский форвард "Ливерпуля" бросил стул в провокаторов со стороны команды соперника, а затем принял участие в драке между футболистами своей сборной и колумбийскими болельщиками, попутно получив удар по лицу от одного из фанатов.

Полузащитник "Дилы" Ника Гагнидзе перешел в "Колос", об этом сообщила пресс-служба ковалевского клуба. Детали трансфера неизвестны. 23-летний Гагно (никнейм новичка) с 2019 выступал за команду "Дила" (Гори). В сезоне 2022/2023 играл в аренде в чемпионате Турции за "Умраниеспор" - два матча сыграл в чемпионате и один в Кубке. Весной этого года Нику признали лучшим игроком первого круга Лиги Эровнули (чемпионат Грузии).

Пресс-служба "Баварии" сообщила о подписании опорного полузащитника "Фулхэма" и сборной Португалии Жоау Палиньи. Контракт стороны заключили на четыре года - до 30 июня 2028 года. Ранее СМИ сообщали, что этот трансфер 29-летнего футболиста обойдется мюнхенскому клубу в более чем 45 миллионов евро (включая бонусы).

Украинский голкипер "Реала" Андрей Лунин может покинуть мадридский клуб в летнее трансферное окно. Как сообщает журналист AS Дин Джеймс, в украинском вратаре заинтересован лондонский "Арсенал". Более того, по данным источника, дело уже дошло до конкретных переговоров - руководство "канониров" контактировало с "Реалом" по поводу трансфера Андрея.