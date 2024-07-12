Не Реал. Известно, кто занял первое место в обновленном клубном рейтинге УЕФА

"Манчестер Сити" признан лучшей командой Европы согласно обновленному клубному рейтингу УЕФА.

Подопечные Пепа Гвардиола опередили в списке победителя Лиги чемпионов мадридский "Реал", а также "Баварию".

Рейтинг УЕФА учитывает выступления команд за последние четыре сезона перед стартом новой кампании.

Ранее "Сити" выигрывал Лигу чемпионов в сезоне 2022/23, за год до этого дошёл до стадии полуфинала, а также сыграл в финале в 2021 году, уступив лондонскому "Челси" (0:1).

Топ-10 клубного рейтинга УЕФА выглядит следующим образом: