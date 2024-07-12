Не Реал. Известно, кто занял первое место в обновленном клубном рейтинге УЕФА
Во внимание берётся не только предыдущий сезон
Фото: Getty Images
"Манчестер Сити" признан лучшей командой Европы согласно обновленному клубному рейтингу УЕФА.
Подопечные Пепа Гвардиола опередили в списке победителя Лиги чемпионов мадридский "Реал", а также "Баварию".
Рейтинг УЕФА учитывает выступления команд за последние четыре сезона перед стартом новой кампании.
Ранее "Сити" выигрывал Лигу чемпионов в сезоне 2022/23, за год до этого дошёл до стадии полуфинала, а также сыграл в финале в 2021 году, уступив лондонскому "Челси" (0:1).
Топ-10 клубного рейтинга УЕФА выглядит следующим образом:
- Манчестер Сити – 123.000
- Реал Мадрид – 119.000
- Бавария – 108.000
- Ливерпуль – 96.000
- Рома – 90.000
- ПСЖ – 85.000
- Вильярреал – 82.000
- Боруссия Дортмунд – 79.000
- Челси – 79.000
- Интер – 76.000
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Источник:Man City
Опубликовал: Александр Бураков
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Вarcelinius
12.07.2024 в 15:28
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