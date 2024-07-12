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Не Реал. Известно, кто занял первое место в обновленном клубном рейтинге УЕФА

Общие новости
Обновлено

Во внимание берётся не только предыдущий сезон

Не Реал. Известно, кто занял первое место в обновленном клубном рейтинге УЕФА

Фото: Getty Images

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"Манчестер Сити" признан лучшей командой Европы согласно обновленному клубному рейтингу УЕФА.

Подопечные Пепа Гвардиола опередили в списке победителя Лиги чемпионов мадридский "Реал", а также "Баварию".

Рейтинг УЕФА учитывает выступления команд за последние четыре сезона перед стартом новой кампании.

Ранее "Сити" выигрывал Лигу чемпионов в сезоне 2022/23, за год до этого дошёл до стадии полуфинала, а также сыграл в финале в 2021 году, уступив лондонскому "Челси" (0:1).

Топ-10 клубного рейтинга УЕФА выглядит следующим образом:

  1. Манчестер Сити – 123.000
  2. Реал Мадрид – 119.000
  3. Бавария – 108.000
  4. Ливерпуль – 96.000
  5. Рома – 90.000
  6. ПСЖ – 85.000
  7. Вильярреал – 82.000
  8. Боруссия Дортмунд – 79.000
  9. Челси – 79.000
  10. Интер – 76.000
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Бавария (Мюнхен) УЕФА Реал (Мадрид) Манчестер Сити рейтинг
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Источник:
Man City
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
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Вarcelinius
12.07.2024 в 15:28
В следующем году Барселона Ники Вильямса и Ламина Ямаля будет вторая, следом за МС. Ну, а потом уже и на самую вершину так сказать, ничего не поделаешь.
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0
6
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Комментарии 6
avatar
Вarcelinius
12.07.2024 в 15:28
В следующем году Барселона Ники Вильямса и Ламина Ямаля будет вторая, следом за МС. Ну, а потом уже и на самую вершину так сказать, ничего не поделаешь.
Ответить
0
6
ANESTEZIO (Вінниця )
12.07.2024 в 15:30
Йди похмелися, придурку
Ответить
5
2
avatar
Просто Квашин (Харків)
12.07.2024 в 16:07
дурень думкою багатіє....
Ответить
0
0
ANESTEZIO (Вінниця )
12.07.2024 в 15:28
А де ФКБ?. Навіть Вільяреал є в десятці
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4
2
oda1979 (Запорожье)
12.07.2024 в 15:31
Шлемазлы как мюнхаузен тянут себя за волосы из болота.
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4
3
avatar
Вarcelinius
12.07.2024 в 15:35
Хлопці, я вас дуже благаю, не пиз@іть.
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0
6

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