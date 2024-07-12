Сборная США определилась с заменой Клоппу. Прямо из топ-клуба MLS

Сборная США, похоже, смирилась с тем, что сейчас не сможет пригласить Юргена Клоппа на пост главного тренера команды, и уже нашла ему замену.

Как сообщает Goal, Федерация футбола США (USSF) хочет пригласить специалиста из внутреннего чемпионата. Считается, что главным претендентом на преемника Грегга Бергалтера является Стив Черундоло.

Сейчас 45-летний специалист является тренером ФК "Лос-Анджелес", который сейчас лидирует в турнирной таблице MLS (Западная конференция), имея 45 очков.