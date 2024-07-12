Сборная США определилась с заменой Клоппу. Прямо из топ-клуба MLS
Федерация футбола США продолжает искать замену Бергалтеру
Getty Images/Global Images Ukraine
Сборная США, похоже, смирилась с тем, что сейчас не сможет пригласить Юргена Клоппа на пост главного тренера команды, и уже нашла ему замену.
Как сообщает Goal, Федерация футбола США (USSF) хочет пригласить специалиста из внутреннего чемпионата. Считается, что главным претендентом на преемника Грегга Бергалтера является Стив Черундоло.
Сейчас 45-летний специалист является тренером ФК "Лос-Анджелес", который сейчас лидирует в турнирной таблице MLS (Западная конференция), имея 45 очков.
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Источник:Goal
Опубликовал: Екатерина Власова
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