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Сборная США определилась с заменой Клоппу. Прямо из топ-клуба MLS

Общие новости

Федерация футбола США продолжает искать замену Бергалтеру

Сборная США определилась с заменой Клоппу. Прямо из топ-клуба MLS

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Сборная США, похоже, смирилась с тем, что сейчас не сможет пригласить Юргена Клоппа на пост главного тренера команды, и уже нашла ему замену.

Как сообщает Goal, Федерация футбола США (USSF) хочет пригласить специалиста из внутреннего чемпионата. Считается, что главным претендентом на преемника Грегга Бергалтера является Стив Черундоло.

Сейчас 45-летний специалист является тренером ФК "Лос-Анджелес", который сейчас лидирует в турнирной таблице MLS (Западная конференция), имея 45 очков.

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Юрген Клопп США Стив Черундоло ФК "Лос-Анджелес"
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Источник:
Goal
Опубликовал: Екатерина Власова
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