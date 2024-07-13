Агент Мане: Садио не намерен уходить из Аль-Насра
Слухи не подтвердились
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Агент вингера "Аль-Наср" Садио Мане Бьорн Беземер прокомментировал слухи о том, что его подопечный может покинуть вице-чемпиона Саудовской Аравии.
“У меня не было ни одной встречи с клубами на счет Садио.
Он готовится к сезону с "Аль-Нассром" и совершенно не намерен уходить. Его клуб очень доволен им”, – передает слова Беземера Фабрицио Романо.
Раньше были слухи о возвращении Мане в Европу. В частности – об интересе сенегальцем от “Жироны”.
Текущий контракт Мане с “Аль-Насром” действует до лета 2026 года.
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