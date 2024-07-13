"Су*а, мы вам за это ответим". Россияне попали ракетой в дом родителей Коваленко

Украинский полузащитник "Аталанты" Виктор Коваленко сообщил, что в дом, в котором он провел детство, попала российская ракета. Виктор является уроженцем Херсона.

"Сегодня ракета пи*о*ов попала в дом, где я жил всю жизнь. Это был дом моих родителей, больше дома нет! Стресс и страх, который я пережил, не передать словами потому, что там была мама. Слава Богу с ней всё хорошо! Но су*а, мы за это вам ответим! Если вы хотите помочь нашим военным, чтобы они ро*ье*али их - сбор на херсонское направление! Все счета в сториз", - написал игрок.