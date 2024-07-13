"Су*а, мы вам за это ответим". Россияне попали ракетой в дом родителей Коваленко
Игрок написал эмоциональный пост
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Украинский полузащитник "Аталанты" Виктор Коваленко сообщил, что в дом, в котором он провел детство, попала российская ракета. Виктор является уроженцем Херсона.
"Сегодня ракета пи*о*ов попала в дом, где я жил всю жизнь. Это был дом моих родителей, больше дома нет! Стресс и страх, который я пережил, не передать словами потому, что там была мама. Слава Богу с ней всё хорошо! Но су*а, мы за это вам ответим! Если вы хотите помочь нашим военным, чтобы они ро*ье*али их - сбор на херсонское направление! Все счета в сториз", - написал игрок.
По данным Генерального штаба Украины, ориентировочные потери России в полномасштабной войне с Украиной, по состоянию на 13 июля, составляют 557 770 военнослужащих. За последний день было уничтожено 1120 россиян.
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