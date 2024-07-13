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Экс-тренер сборной Франции возглавил Аль-Иттихад

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Специалист возвращается на Ближний Восток

Экс-тренер сборной Франции возглавил Аль-Иттихад

Фото: ol.fr

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Лоран Блан будет тренировать саудовскую команду из Джидды. "Тигры" в предыдущем аравийском первенстве финишировали пятыми.

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С декабря 2020 по февраль 2022 года наставник работал с катарским "Эр-Райяном" (23 поражения в 50 матчах). Затем он попытался напомнить о себе в родной Лиге 1, но продержался в "Лионе" 11 месяцев (18 побед в 37 встречах). С сентября находился без работы.

В "Аль-Иттихаде" выступает игрок "Ле Бле" Н'Голо Канте и бывший форвард сборной Карим Бензема.

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Лоран Блан Аль-Иттихад (Саудовская Аравия)
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Источник:
Аль-Іттіхад
Опубликовал: Александр Симченко
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