Экс-тренер сборной Франции возглавил Аль-Иттихад

Лоран Блан будет тренировать саудовскую команду из Джидды. "Тигры" в предыдущем аравийском первенстве финишировали пятыми.

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С декабря 2020 по февраль 2022 года наставник работал с катарским "Эр-Райяном" (23 поражения в 50 матчах). Затем он попытался напомнить о себе в родной Лиге 1, но продержался в "Лионе" 11 месяцев (18 побед в 37 встречах). С сентября находился без работы.

В "Аль-Иттихаде" выступает игрок "Ле Бле" Н'Голо Канте и бывший форвард сборной Карим Бензема.

