Снейдера подозревают в отмывании денег вместе с австралийской группировкой
Экс-лидер Нидерландов попал в криминальную историю
Getty Images / Global Images Ukraine
В прессе появилась информация об отмывании денег строительной компанией. Речь идет о средствах, поступающих от продажи запрещенных веществ. Организацией сбыта занимается австралийская преступная группировка. Уэсли входит в список акционеров девелопера.
Следствие допускает, что благодаря функционированию компании могли легализовать миллионы евро.
Бывший футболист "Интернационале" сообщил, что не знает об уголовных партнерах застройщика. Также экс-игрок "оранжевых" отметил, что вложенные инвестиции никто не вернул.
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Источник:RTL
Опубликовал: Александр Симченко
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