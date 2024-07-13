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Снейдера подозревают в отмывании денег вместе с австралийской группировкой

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Экс-лидер Нидерландов попал в криминальную историю

Снейдера подозревают в отмывании денег вместе с австралийской группировкой

Getty Images / Global Images Ukraine

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В прессе появилась информация об отмывании денег строительной компанией. Речь идет о средствах, поступающих от продажи запрещенных веществ. Организацией сбыта занимается австралийская преступная группировка. Уэсли входит в список акционеров девелопера.

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Следствие допускает, что благодаря функционированию компании могли легализовать миллионы евро.

Бывший футболист "Интернационале" сообщил, что не знает об уголовных партнерах застройщика. Также экс-игрок "оранжевых" отметил, что вложенные инвестиции никто не вернул.

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Источник:
RTL
Опубликовал: Александр Симченко
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