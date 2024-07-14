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Каспер Шмайхель на следующей неделе официально присоединится к Селтику

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Переход уже согласован

Каспер Шмайхель на следующей неделе официально присоединится к Селтику

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Датский голкипер Каспер Шмайхель станет футболистом шотландского "Селтика" на следующей неделе. Об этом сообщает Фабрицио Романо.

Вратарь пройдет медосмотр во вторник или среду. Трансфер состоится на правах свободного агента.

Контракт между сторонами будет заключен на год. Также будет включена опция продления еще на один сезон.

Прошлую кампанию Шмайхель провел в бельгийском "Андерлехте". На его счету 32 поединка за эту команду.

Также Каспер сыграл все четыре матча за Данию на Евро-2024. В его пассиве четыре пропущенных гола.

Аналитический портал Transfermarkt оценивает 37-летнего голкипера в один миллион евро.

Напомним, что "Селтик" в прошлом сезоне выиграл первенство Шотландии, благодаря чему квалифицировался в основной раунд Лиги чемпионов.

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Селтик (Глазго) Каспер Шмейхель
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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Максим Кучер
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