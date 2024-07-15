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Обошёл Алвеса. Месси стал самым титулованным игроком в истории футбола

Общие новости
Обновлено

Всё-таки успел

Обошёл Алвеса. Месси стал самым титулованным игроком в истории футбола

Getty Images/Global Images Ukraine

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

Сборная Аргентины стала обладателем Кубка Америки-2024, минимально переиграв в финале национальную команду Колумбии со счетом 1:0.

Для звёздного нападающего "альбиселесте" Лионеля Месси это стал 45-й командный трофей на международном уровне.

Таким образом, по этому показателю 37-летний Месси обошел своего бывшего одноклубника по "Барселоне" Дани Алвеса, с которым они ранее делили первую строчку самым титулованных футболистов в истории.

На счету Лионеля на ушедшем розыгрыше Кубка Америки один забитый мяч и одна результативная передача в четырёх матчах.

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Лионель Месси
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Комментарии
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oda1979 (Запорожье)
15.07.2024 в 09:04
Снова на чужом горбу в рай заехал
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Комментарии 1
oda1979 (Запорожье)
15.07.2024 в 09:04
Снова на чужом горбу в рай заехал
Ответить
0
0

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