Обошёл Алвеса. Месси стал самым титулованным игроком в истории футбола

Сборная Аргентины стала обладателем Кубка Америки-2024, минимально переиграв в финале национальную команду Колумбии со счетом 1:0.

Для звёздного нападающего "альбиселесте" Лионеля Месси это стал 45-й командный трофей на международном уровне.

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Таким образом, по этому показателю 37-летний Месси обошел своего бывшего одноклубника по "Барселоне" Дани Алвеса, с которым они ранее делили первую строчку самым титулованных футболистов в истории.

На счету Лионеля на ушедшем розыгрыше Кубка Америки один забитый мяч и одна результативная передача в четырёх матчах.