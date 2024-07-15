"Теперь я болельщик на трибунах". Томас Мюллер попрощался со сборной Германии

34-летний нападающий сборной Германии и "Баварии" Томас Мюллер объявил о завершении карьеры в национальной команде.

"Я всегда гордился тем, что представляю свою страну. Я хочу поблагодарить всех вас. Теперь я болельщик на трибунах.



Когда мне выпала честь впервые выйти на международный уровень более 14 лет назад, я и мечтать не мог обо всем этом. Я хотел бы поблагодарить всех болельщиков и моих товарищей по сборной Германии за их поддержку на протяжении многих лет", – сказал Мюллер в своем видеообращении на YouTube-канале.

Дебют Мюллера в составе "Бундестим" состоялся 3 марта 2010 года. С того момента Томас принял участие в 131 матче, отличившись 45 забитыми мячами (7-е место в списке лучших бомбардиров сборной).

На чемпионате мира-2010 Мюллер стал лучшим бомбардиром и лучшим молодым игроком турнира, а уже в 2014 году стал победителем Мундиаля.

Последним матчем в футболке сборной Германии для Мюллера стала встреча против Испании (1:2) в 1/4 финала Евро-2024.