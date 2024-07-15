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Матчи юношеской, олимпийской и женской сборных Украины. Расписание футбола на 15 – 21 июля

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Матчи юношеской, олимпийской и женской сборных Украины. Расписание футбола на 15 – 21 июля

УАФ

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Далеко не самая насыщенная футбольная неделя. ЕВРО закончилось, Копа Америка тоже. Кампания-2023/24 подошла к концу и сейчас наступает эдакое межсезонье, которое, впрочем, все равно будет наполнено футболом. В ближайшие 7 дней можно следить за подготовкой команды Ротаня к Олимпиаде, а также женской и юношеской сборными Украины.

Понедельник, 15 июля

Стартует чемпионат Европы U-19. На турнире представлена и сборная Украины. Команда Дмитрия Михайленко сыграет в группе А вместе с Италией, Норвегией и Северной Ирландией. В плей-офф выйдут два первых места турнирной таблицы каждой из двух групп в рамках соревнования. Третьи команды групп разыграют между собой 5-е и 6-е места.

  • 21:00. Северная Ирландия U-19 – Украина U-19. ЕВРО U-19. Суспільне Спорт

Вторник, 16 июля

Женская сборная Украины разгромила Косово (4:0). Украинки занимают третье место в своем квартете (8). Лидирует Хорватия (9), на второй позиции Уэльс (8). Без очков в группе идет Косово (0). Наша команда уже гарантировала себе место в плей-офф Евро-2025, но еще осталось сыграть заключительный поединок.

  • 20:00. Украина (Ж) – Хорватия (Ж). Плей-офф на ЕВРО-2025. YT-канал УАФ

Среда, 17 июля

"Ордабасы" Беседина, Макаренко и Пластуна встретится в квалификации главного клубного европейского турнира с сенсационным чемпионом Молдовы. Среди прочих на этот поединок советуем обратить особое внимание. Обязательно высветлим ключевые события на сайте.

  • 20:00. "Петрокуб" – "Ордабасы". Квалификация ЛЧ.
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Четверг, 18 июля

Сборная Украины U-23 продолжает подготовку к летним Олимпийским играм. Наша команда проведет спарринг с олимпийской сборной Парагвая, товарищеский матч состоится в аквитанском городе Ажетмо на стадионе "Алан Лансамен". А перед этим сыграет на ЕВРО U-19 свой второй матч команда Дмитрия Михайленко.

  • 17:30. Норвегия U-19 – Украина U-19. ЕВРО U-19. Суспільне Спорт
  • 19:00. Украина U-23 – Парагвай U-23. ТМ. YT-канал УАФ

Воскресенье, 21 июля

Заключительный матч группового этапа для юношеской сборной Украины. Италия – это всегда непросто.

  • 21:00. Украина U-19 – Италия U-19. ЕВРО U-19. Суспільне Спорт
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Источник:
ua-football.com
Опубликовал: Влад Петрушевский
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