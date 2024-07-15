Евро U-19 стартовал. Италия в нашей группе не без проблем обыграла Норвегию
Юношеское Евро U-19 стартовало
figc.it
В понедельник, 15-го июля, в Северной Ирландии стартовал чемпионат Европы U-19, на котором представлена и сборная Украины.
Команда Дмитрия Михайленко сыграет в группе А вместе с Италией, Норвегией и Северной Ирландией.
Уже состоялся стартовый матч турнира, в котором сыграли сборные Италии и Новрегии.
Северяне смогли навязать борьбу своим более фаворитичным соперникам и открыли счет на 35-й минуте матча.
Впрочем, в концовке первого тайма Италия сравняла счет, а в начале второго – и вышла вперед.
В оставшееся время итальянцы больше оборонялись и смогли удержать победу 2:1.
В 21:00 в этой группе сборная Украины сыграет свой первый матч на турнире с хозяевами – Северной Ирландией. Напомним, что UA-Футбол проведет
Ну и напомним, что в плей-офф выйдут два первых места турнирной таблицы каждой из двух групп на турнире.
Евро-2024 U-19. Группа А. 1 тур
Италия – Норвегия 2:1
Голы: Ди Маджо (44) Дзероли (51) – Браут (35)
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