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Евро U-19 стартовал. Италия в нашей группе не без проблем обыграла Норвегию

Общие новости
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Юношеское Евро U-19 стартовало

Евро U-19 стартовал. Италия в нашей группе не без проблем обыграла Норвегию

figc.it

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

В понедельник, 15-го июля, в Северной Ирландии стартовал чемпионат Европы U-19, на котором представлена и сборная Украины.

Команда Дмитрия Михайленко сыграет в группе А вместе с Италией, Норвегией и Северной Ирландией.

Уже состоялся стартовый матч турнира, в котором сыграли сборные Италии и Новрегии.

Северяне смогли навязать борьбу своим более фаворитичным соперникам и открыли счет на 35-й минуте матча.

Впрочем, в концовке первого тайма Италия сравняла счет, а в начале второго – и вышла вперед.

В оставшееся время итальянцы больше оборонялись и смогли удержать победу 2:1.

В 21:00 в этой группе сборная Украины сыграет свой первый матч на турнире с хозяевами – Северной Ирландией. Напомним, что UA-Футбол проведет текстовый онлайн этого поединка.

Ну и напомним, что в плей-офф выйдут два первых места турнирной таблицы каждой из двух групп на турнире.

Евро-2024 U-19. Группа А. 1 тур

Италия – Норвегия 2:1

Голы: Ди Маджо (44) Дзероли (51) – Браут (35)

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