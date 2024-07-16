Обновился список главных претендентов на Золотой мяч-2024. Победитель Евро возглавил рейтинг

После двух финалов континентальных соревнований в списке претендентов на "Золотой мяч" произошли изменения. Родри вышел на первую ступеньку. После него – три представителя "Реала", триумфатора ЛЧ (Винисиус Жуниор, Джуд Беллингем и Даниэль Карвахаль).

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Топ-5 замыкает Лаутаро Мартинес – лучший бомбардир Копа Америка и автор решающего гола в финале.

Также в перечень 20 главных претендентов попали: Тони Кроос, Килиан Мбаппе, Харри Кейн, Фил Фоден, Нико Уильямс, Флориан Вирц, Ламин Ямаль, Эрлинг Холанд, Эмилиано Мартинес, Альваро Мората, Лионель Месси, Хулиан Альварес, Лионель Месси, Букайо Сака и Родриго.