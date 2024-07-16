"Наступил страшный момент: прощание со сборной Франции". Оливье Жиру объявил о завершении карьеры в сборной

Лучший бомбардир в истории сборной Франции Оливье Жиру (57 голов в 137 матчах) завершает карьеру в национальной команде. Нападающий объявил о своем решении завершить выступления в составе "синих".

"Наступил страшный момент: прощание со сборной Франции. Спустя шесть лет после победы на чемпионате мира. Что касается дня, то это было 15 июля 2018 года. Какая гордость носить эту синюю футболку и представлять Францию. Присоединившись к этой команде, я нашел вторую семью с игроками и персоналом. Мы всегда поддерживали друг друга, переживали радости и разочарования, победы и поражения, смех и слезы, но мы всегда были едины. Моя карьера в сборной не всегда была спокойной. Иногда я сомневался и страдал от критики, но я никогда не переставал верить в свою работу, добавил он. Я отправляюсь в другие приключения. Отныне я первый болельщик "Les Bleus". Эта французская команда, которой я служил 13 лет, навсегда останется в моем сердце. Она - моя самая большая гордость и мое лучшее воспоминание", - подытожил Оливье Жиру.

Отметим, что кроме победы на чемпионате мира 2018 года, французский форвард также был дважды финалистом (Евро-2016 и ЧМ-2022). На последнем континентальном турнире Оливье Жиру появлялся со скамейки запасных четыре раза, но никакими результативными действиями не отметился.