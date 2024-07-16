Футбольная ассоциация Англии составила шортлист тренеров в случае ухода Саутгейта с поста наставника сборной

Саутгейт, чей контракт истекает в декабре, перед поражением "трех львов" от Испании в финале Евро-2024 в воскресенье заявил, что ему понадобятся дни, а не недели, чтобы принять решение. Англичанин также имел дело с большим количеством критики со стороны болельщиков и экспертов во время турнира. Порой он выглядел уставшим и мог решить, что ему нужен новый вызов, даже несмотря на то, что он сохраняет поддержку среди игроков сборной и Футбольной ассоциации (FA).

Как сообщает The Guardian, Эдди Гау, Грэм Поттер и Томас Тухель будут на вершине шортлиста FA, если Гарет Саутгейт уйдет с поста тренера сборной Англии после второго подряд поражения в финале чемпионата Европы. 53-летний рулевой еще не принял окончательного решения, и FA надеется убедить его остаться и вывести команду на Чемпионат мира 2026 года, но не будет неожиданностью, если он решит уйти после восьми лет на этом посту.

Среди других кандидатов, вероятно, будут бывший рулевой "Челси" Маурисио Почеттино, Ли Карсли (тренер молодежной сборной Англии до 21 года), а также бывшие игроки сборной Англии Фрэнк Лампард и Стивен Джеррард. Любой процесс найма будет контролироваться техническим директором FA Джоном МакДермоттом и исполнительным директором Марком Буллингемом. Труднее всего из всего списка будет получить Эдди Гау, поскольку Футбольная ассоциация может не потянуть его зарплату, а также менеджер пользуется поддержкой правления и болельщиков "Ньюкасла".