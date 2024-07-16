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Официально: Гарет Саутгейт покидает пост менеджера сборной Англии

Общие новости

Об этом сообщает Футбольная ассоциация трех львов

Официально: Гарет Саутгейт покидает пост менеджера сборной Англии

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

После 102 матчей и почти восьми лет во главе сборной Англии, Гарет Саутгейт объявил, что покидает пост менеджера. 53-летний тренер дважды выводил "трех львов" в финал чемпионата Европы, где они уступали итальянцам (в 2021 г.) и испанцам (в 2024 г.).

Кроме того, под его руководством Англия доходила до полуфинала ЧМ-2018, где в итоге уступила хорватам. Отметим, что в 102 поединках "трех львов", проведенных во главе с Гаретом Саутгейтом, команда одержала 60 побед, 20 ничьих и потерпела 18 поражений.

Напомним, что Футбольная ассоциация уже имеет шортлист тренеров, которые могут заменить 53-летнего англичанина. Среди вероятных претендентов есть Эдди Хау, Томас Тухель, Грэм Поттер и другие.

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Англия Гарет Саутгейт
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Источник:
Футбольна асоціація Англії
Опубликовал: Александр Гресь
Комментарии
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scorpius (Ck)
16.07.2024 в 13:24
Да, пожалуй хватит. Не факт что найдут лучше на замену, но с Гариком творческий и эмоциональный ресурс исчерпан.
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Комментарии 2
avatar
scorpius (Ck)
16.07.2024 в 13:24
Да, пожалуй хватит. Не факт что найдут лучше на замену, но с Гариком творческий и эмоциональный ресурс исчерпан.
Ответить
0
0
oda1979 (Запорожье)
16.07.2024 в 13:23
Физрук.
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0
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