Официально: Гарет Саутгейт покидает пост менеджера сборной Англии
Об этом сообщает Футбольная ассоциация трех львов
Getty Images / Global Images Ukraine
После 102 матчей и почти восьми лет во главе сборной Англии, Гарет Саутгейт объявил, что покидает пост менеджера. 53-летний тренер дважды выводил "трех львов" в финал чемпионата Европы, где они уступали итальянцам (в 2021 г.) и испанцам (в 2024 г.).
Кроме того, под его руководством Англия доходила до полуфинала ЧМ-2018, где в итоге уступила хорватам. Отметим, что в 102 поединках "трех львов", проведенных во главе с Гаретом Саутгейтом, команда одержала 60 побед, 20 ничьих и потерпела 18 поражений.
After 102 games and almost eight years in charge, Gareth Southgate has announced he is to leave his role as manager of the #ThreeLions.— England (@England) July 16, 2024
Напомним, что Футбольная ассоциация уже имеет шортлист тренеров, которые могут заменить 53-летнего англичанина. Среди вероятных претендентов есть Эдди Хау, Томас Тухель, Грэм Поттер и другие.
Популярное сейчас
- Лунин - худший игрок Евро-2024 по версии WhoScored. В печальную топ-10 попали еще два украинца
- Известного экс-игрока Динамо и Шахтера избили в московском баре
- Вацко: Разница Петракова и Реброва во главе сборной ощутима и математически, и с точки зрения достижений
- Испания выиграла Евро-2024, разгромные победы Динамо и Шахтера в спаррингах. Главные новости за 14 июля
- 10 самых дорогих трансферов по итогам первой половины лета
- Директор Ужгорода: У нас мощные зарубежные инвесторы. Они заинтересованы в развитии проекта, но имеют опасения
Комментарии 2