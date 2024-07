Официально: Гарет Саутгейт покидает пост менеджера сборной Англии

После 102 матчей и почти восьми лет во главе сборной Англии, Гарет Саутгейт объявил, что покидает пост менеджера. 53-летний тренер дважды выводил "трех львов" в финал чемпионата Европы, где они уступали итальянцам (в 2021 г.) и испанцам (в 2024 г.).

Кроме того, под его руководством Англия доходила до полуфинала ЧМ-2018, где в итоге уступила хорватам. Отметим, что в 102 поединках "трех львов", проведенных во главе с Гаретом Саутгейтом, команда одержала 60 побед, 20 ничьих и потерпела 18 поражений.

After 102 games and almost eight years in charge, Gareth Southgate has announced he is to leave his role as manager of the #ThreeLions.