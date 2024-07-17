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Отставка Саутгейта, презентация Мбаппе, новый трансфер Динамо. Главные новости за 16 июля

Общие новости

Англия осталась без тренера

Отставка Саутгейта, презентация Мбаппе, новый трансфер Динамо. Главные новости за 16 июля

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Bradley Collyer/PA Images

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Новина українською

Саутгейт подал в отставку с поста тренера сборной Англии

52-летний специалист намерен поработать в клубе. Сборную он возглавлял с 2016 года и выводил ее в два подряд финала ЧЕ, причем оба "Три льва" проиграли. СМИ пишут, что в шорт-листе кандидатов на замену Саутгейту есть Тухель и Почеттино.

“Реал” официально презентовал Килиана Мбаппе

Вероятно, это был самый трудный трансфер в новейшей истории Мадрида — все из-за позиции "ПСЖ". В "Реале" Мбаппе получил 9-й номер и подмахнул контракт до 2029 года. При этом Париж за суперзвезду не получил ничего — он ушел свободным агентом.

Женская сборная Украины вышла в плей-офф отбора на Евро-2025

В решающем матче группы наши девушки всухую победили Хорватию благодаря двум голам до перерыва — 2:0. Таким образом, команда Владимира Пятенко заняла 2-е место в группе после Уэльса. Помимо наших в плей-офф поучаствуют еще 27 сборных; из них на Евро отберутся всего 7.

"Шахтер" продлил бразильского латераля на 5 лет

Речь о 20-летнем Винисиусе Тобиасе. Этот бразилец перебрался в Украину за пару недель до российского вторжения из "Интернасьоналя" и еще не играл за "Горняков". Последние два сезона он провел в молодежке "Реала", но впечатлить "Сливочных" не смог.

"Динамо" подписало юного таланта из Грузии

Его зовут Александре Пейкришвили, ему 18 лет и он воспитанник "Динамо Тбилиси". Среди взрослых еще не выступал, но является капитаном сборной Грузии U-19. Позиция — центральный хавбек. Судя по всему, в Киеве Александре тоже начнет в молодежке.

Квалификация ЛЧ: героические литовцы, слабый "Пюник"

8 клубов во вторник пробились во 2-й раунд квалификации ЛЧ. Наиболее спокойно получилось у румынского "ФКСБ", валлийского "Нью-Сейнтс" и, как ни странно, литовского "Пеневежиса", который прошел финнский ХИК. Главная сенсация стадии — вылет "Пюника" от минского "Динамо" (0:1). Напомним, за армян не первый год выступают наши Братков и Вакуленко.

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