Пражская Спарта приобрела у Атлетика Бильбао левого защитника Иманоля Гарсию де Альбениса

За несколько дней до начала сезона пражская "Спарта" приобрела нового игрока. Иманоль Гарсия де Альбенис переезжает в Чехию из баскского "Атлетика". 24-летний защитник подписал многолетний контракт с новым клубом.

"Иманол - технически одаренный игрок. Его способность адаптироваться к комбинационному стилю игры очень хорошо вписывается в нашу систему. Мы хотим использовать его скорость, движение и хорошие передачи", - заявил спортивный директор "Спарты" Томаш Росицкий.

Добавим, что в прошлом сезоне Иманоль Гарсия де Альбенис провел 10 матчей за "Атлетик" во всех турнирах. Также вместе с баскским клубом он выигрывал Кубок Испании в этом году.