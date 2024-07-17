Пражская Спарта приобрела у Атлетика Бильбао левого защитника Иманоля Гарсию де Альбениса
Об этом говорится на официальном сайте чешского клуба
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
За несколько дней до начала сезона пражская "Спарта" приобрела нового игрока. Иманоль Гарсия де Альбенис переезжает в Чехию из баскского "Атлетика". 24-летний защитник подписал многолетний контракт с новым клубом.
"Иманол - технически одаренный игрок. Его способность адаптироваться к комбинационному стилю игры очень хорошо вписывается в нашу систему. Мы хотим использовать его скорость, движение и хорошие передачи", - заявил спортивный директор "Спарты" Томаш Росицкий.
Добавим, что в прошлом сезоне Иманоль Гарсия де Альбенис провел 10 матчей за "Атлетик" во всех турнирах. Также вместе с баскским клубом он выигрывал Кубок Испании в этом году.
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