Фабиан Руис: Я хотел бы вернуться в Бетис и надеюсь, что однажды это может произойти
Испанец видит завершение своей карьеры именно в родном клубе
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Несколько дней назад сборная Испании выиграла Евро-2024. Игрок "Фурии Рохи" Фабиан Руис был одним из лучших игроков на этом турнире, который также отметился там 2 голами и 2 ассистами на этих соревнованиях. Игрок "ПСЖ" после победы на Евро вернулся с другими футболистами в Испанию, где они все вместе отмечали это большое событие. Фабиан Руис, находясь в родной Андалусии, сказал, что он обязательно вернется в "Бетис", чтобы там завершить карьеру.
"Я был с Айозе (Пересом) в автобусе. Я всегда говорил, что хотел бы вернуться в "Бетис" однажды, хотел бы уйти на пенсию дома. Не нужно скрывать, я игрок "Бетиса", я хотел бы вернуться и, надеюсь, однажды это произойдет", - цитирует Фабиана Руиса Marca.
Добавим, что на церемонии чествования двух чемпионов Евро-2024 в Лос-Паласиос-и-Вильяфранка, уроженцам Фабиану Руису и Хесусу Навасу вручили помидоры - один из самых известных продуктов этого популярного города в Севилье. В целом оба футболиста забрали домой 146 килограммов помидоров.
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