Луческу может возглавить сборную Румынии, - СМИ

Главный тренер сборной Румынии Эдвард Йорданеску в ближайшее время покинет занимаемый пост.

Как сообщает румынское издание Antena Sport, специалист хочет больше времени проводить со своей семьей.

Также по данным источника, на замену Йорданеску румынская федерация рассматривает два варианта - это бывший тренер донецкого "Шахтера" и киевского "Динамо" Мирча Луческу, а также Георге Хаджи.

Напомним, что на Европы 2024 сборная Румынии играла в одной группе с командой Украины и разгромила нашу команду 3:0. В 1/8 финала Румыния проиграла Нидерландам 0:3.