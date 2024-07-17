Луческу может возглавить сборную Румынии, - СМИ
Эдвард Йорданеску намерен уйти в отставку
Getty Images / Global Images Ukraine
Главный тренер сборной Румынии Эдвард Йорданеску в ближайшее время покинет занимаемый пост.
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Как сообщает румынское издание Antena Sport, специалист хочет больше времени проводить со своей семьей.
Также по данным источника, на замену Йорданеску румынская федерация рассматривает два варианта - это бывший тренер донецкого "Шахтера" и киевского "Динамо" Мирча Луческу, а также Георге Хаджи.
Напомним, что на Европы 2024 сборная Румынии играла в одной группе с командой Украины и разгромила нашу команду 3:0. В 1/8 финала Румыния проиграла Нидерландам 0:3.
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Источник:Antena Sport
Опубликовал: Михаил Черныш
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