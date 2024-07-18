Реал – самый дорогой футбольный бренд мира

Стоимость "Реала" выросла на 16% и теперь составляет 1,68 млрд евро. В прошлом году пальма первенства принадлежала "Манчестер Сити". В обновленном перечне "горожане" занимают второе место (1,61 млрд).

Топ-3 замыкает принципиальный соперник "сливочных" – каталонская "Барселона" (1,54 млрд). Следующими идут еще одни представители АПЛ – "Манчестер Юнайтед" (1,39) и "Ливерпуль" (1,38).

Также в десятку самых дорогих футбольных брендов попали "Бавария" (1,23), ПСЖ (1,2), "Арсенал" (0,99), "Тоттенхэм" (0,86) и "Челси" (0,83).