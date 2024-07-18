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Реал – самый дорогой футбольный бренд мира

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Королевский клуб возглавил очередной рейтинг

Реал – самый дорогой футбольный бренд мира

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Стоимость "Реала" выросла на 16% и теперь составляет 1,68 млрд евро. В прошлом году пальма первенства принадлежала "Манчестер Сити". В обновленном перечне "горожане" занимают второе место (1,61 млрд).

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Топ-3 замыкает принципиальный соперник "сливочных" – каталонская "Барселона" (1,54 млрд). Следующими идут еще одни представители АПЛ – "Манчестер Юнайтед" (1,39) и "Ливерпуль" (1,38).

Также в десятку самых дорогих футбольных брендов попали "Бавария" (1,23), ПСЖ (1,2), "Арсенал" (0,99), "Тоттенхэм" (0,86) и "Челси" (0,83).

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Барселона Реал (Мадрид) Манчестер Сити
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Источник:
Brand Finance
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
18.07.2024 в 06:24
Ну, ещё бы... Если годовой оборот мафии в мире равен 90 миллиардам долларов, то почему самый коррупционный футбольный клуб мира не может быть самым дорогим брендом?
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Комментарии 1
avatar
Darian Clark (Montreal - Quebec)
18.07.2024 в 06:24
Ну, ещё бы... Если годовой оборот мафии в мире равен 90 миллиардам долларов, то почему самый коррупционный футбольный клуб мира не может быть самым дорогим брендом?
Ответить
0
0

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