Реал – самый дорогой футбольный бренд мира
Королевский клуб возглавил очередной рейтинг
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Стоимость "Реала" выросла на 16% и теперь составляет 1,68 млрд евро. В прошлом году пальма первенства принадлежала "Манчестер Сити". В обновленном перечне "горожане" занимают второе место (1,61 млрд).
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Топ-3 замыкает принципиальный соперник "сливочных" – каталонская "Барселона" (1,54 млрд). Следующими идут еще одни представители АПЛ – "Манчестер Юнайтед" (1,39) и "Ливерпуль" (1,38).
Также в десятку самых дорогих футбольных брендов попали "Бавария" (1,23), ПСЖ (1,2), "Арсенал" (0,99), "Тоттенхэм" (0,86) и "Челси" (0,83).
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Источник:Brand Finance
Опубликовал: Александр Симченко
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
18.07.2024 в 06:24
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