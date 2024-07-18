Юрген Клопп отказался возглавить сборную Англии

На днях Гарет Саутгейт покинул пост главного тренера сборной Англии, проработав там почти восемь лет. Футбольная ассоциация сейчас активно пытается прочесывать рынок специалистов, которые могли бы заменить 53-летнего британского рулевого.

Сообщается, что опытный немецкий тренер Юрген Клопп отказался возглавить национальную команду "трех львов". Бывший наставник "Ливерпуля" и дортмундской "Боруссии" продолжает делать перерыв в профессиональной деятельности и в ближайшее время не намерен возглавлять ни один клуб или сборную.

Напомним, что сборная Англии под руководством Саутгейта дважды была финалистом континентального турнира (Евро-2020 и Евро-2024), а также заняла четвертое место на Чемпионате мира 2018 года.