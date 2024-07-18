Иван Ракитич близок к переходу в хорватский Хайдук
Об этом сообщает Фабрицио Романо
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Приключение Ивана Ракитича на Ближнем Востоке длилось всего несколько месяцев. Однако все указывает на то, что хорват с минуты на минуту вернется в Европу.
36-летний футболист ведет активные переговоры с "Хайдуком" из Сплита. Ожидается, что в ближайшие дни полузащитник подпишет с клубом двухлетний контракт, который продлится до середины 2026 года. Предложение от "Сплита" стало решающим фактором в переходе из "Аль-Шабаба". Иван Ракитич хочет играть в стране, которую он представлял на протяжении многих лет. Действительно, стоит отметить, что игра за "Хайдук" станет для 36-летнего футболиста первым выступлением в хорватской лиге. Так как он родился в Швейцарии, свою карьеру он также начинал в этой стране. Сообщается, что на переход хорвата в "Хайдук" большое влияние имели тренер Дженнаро Гаттузо, а также спортивный директор клуба Никола Калинич, который является личным другом полузащитника.
???????????? Ivan Rakitić to Hajduk Split, here we go! Deal done on two year contract valid until June 2026.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 18, 2024
Rakitić leaves Al Shabab despite good time in Saudi as wanted to take chance to play in Croatia.
Kalinic as director, Perisić as teammate, Gattuso as coach made difference. pic.twitter.com/6hbeh14ZNP
Добавим, что Иван Ракитич в прошлом сезоне провел 35 матчей, где отметился 3 голами и 5 передачами.
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