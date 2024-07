Иван Ракитич близок к переходу в хорватский Хайдук

Приключение Ивана Ракитича на Ближнем Востоке длилось всего несколько месяцев. Однако все указывает на то, что хорват с минуты на минуту вернется в Европу.

36-летний футболист ведет активные переговоры с "Хайдуком" из Сплита. Ожидается, что в ближайшие дни полузащитник подпишет с клубом двухлетний контракт, который продлится до середины 2026 года. Предложение от "Сплита" стало решающим фактором в переходе из "Аль-Шабаба". Иван Ракитич хочет играть в стране, которую он представлял на протяжении многих лет. Действительно, стоит отметить, что игра за "Хайдук" станет для 36-летнего футболиста первым выступлением в хорватской лиге. Так как он родился в Швейцарии, свою карьеру он также начинал в этой стране. Сообщается, что на переход хорвата в "Хайдук" большое влияние имели тренер Дженнаро Гаттузо, а также спортивный директор клуба Никола Калинич, который является личным другом полузащитника.

