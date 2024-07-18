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Иван Ракитич близок к переходу в хорватский Хайдук

Общие новости

Об этом сообщает Фабрицио Романо

Иван Ракитич близок к переходу в хорватский Хайдук

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Приключение Ивана Ракитича на Ближнем Востоке длилось всего несколько месяцев. Однако все указывает на то, что хорват с минуты на минуту вернется в Европу.

36-летний футболист ведет активные переговоры с "Хайдуком" из Сплита. Ожидается, что в ближайшие дни полузащитник подпишет с клубом двухлетний контракт, который продлится до середины 2026 года. Предложение от "Сплита" стало решающим фактором в переходе из "Аль-Шабаба". Иван Ракитич хочет играть в стране, которую он представлял на протяжении многих лет. Действительно, стоит отметить, что игра за "Хайдук" станет для 36-летнего футболиста первым выступлением в хорватской лиге. Так как он родился в Швейцарии, свою карьеру он также начинал в этой стране. Сообщается, что на переход хорвата в "Хайдук" большое влияние имели тренер Дженнаро Гаттузо, а также спортивный директор клуба Никола Калинич, который является личным другом полузащитника.

Добавим, что Иван Ракитич в прошлом сезоне провел 35 матчей, где отметился 3 голами и 5 передачами.

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Источник:
Фабріціо Романо
Опубликовал: Александр Гресь
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