Уго Льорис о расистском скандале с участием Энцо Фернандеса: Я просто думаю и надеюсь, что это ошибка

Полузащитнику "Челси" Энцо Фернандесу грозят санкции со стороны клуба Премьер-лиги после того, как он разместил в социальных сетях видео, которое, по словам Французской федерации футбола, содержит "расистские и дискриминационные высказывания".

Всемирная организация FIFA также расследует видео, на котором несколько членов сборной Аргентины, праздновавших победу на Копа Америка, участвуют в исполнении песни, которую изначально пели аргентинские болельщики, ставя под сомнение наследие чернокожих и смешанных рас французских футболистов. После этого Фернандес просил прощения в социальных сетях. Бывший капитан сборной Франции Уго Льорис заявил, что был шокирован таким поведением аргентинских игроков.

"Неважно, находитесь ли вы в момент эйфории, потому что выиграли важный трофей. Это требует еще большей ответственности, когда ты победитель. Вы не хотите слышать или видеть подобные вещи в футболе. Мы все выступаем против дискриминации и расизма. Я просто думаю и надеюсь, что это ошибка. Мы все иногда совершаем ошибки и надеемся, что они сделают из этого выводы. Они [Аргентина] сейчас являются лицом футбола в Южной Америке, в мире. Они заслуживают большой похвалы за то, что они сделали на поле за последние четыре или пять лет. Но когда ты побеждаешь, ты являешься примером для других, особенно для детей. Это была настоящая атака на французский народ, особенно на французов, которые имеют африканское происхождение и семью", - цитирует Уго Льориса BBC.