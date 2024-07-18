Обамеянг покинул Марсель и присоединился к клубу из Саудовской Аравии

Нападающий Пьер-Эмерик Обамеянг подписал контракт с саудовским "Аль-Кадисия".

Сейчас новый клуб игрока не раскрывает детали сделки, но СМИ сообщают, что футболист будет зарабатывать 20 миллионов евро в год.

Пьер-Эмерик присоединился к "Марселю" летом 2023 года из "Челси" как свободный агент. В прошлом сезоне он забил 30 голов и отдал 11 ассистов в 51 матча.