Обамеянг покинул Марсель и присоединился к клубу из Саудовской Аравии
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Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Нападающий Пьер-Эмерик Обамеянг подписал контракт с саудовским "Аль-Кадисия".
Сейчас новый клуб игрока не раскрывает детали сделки, но СМИ сообщают, что футболист будет зарабатывать 20 миллионов евро в год.
The keeper's nightmare: Pierre-Emerick Aubameyang???????? #Alqadsiah | #AubameyangQadsawi pic.twitter.com/mjLRjvRZ4U— AlQadsiah Saudi Club (@AlQadsiahEN) July 18, 2024
Пьер-Эмерик присоединился к "Марселю" летом 2023 года из "Челси" как свободный агент. В прошлом сезоне он забил 30 голов и отдал 11 ассистов в 51 матча.
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Источник:Al Qadsiah
Опубликовал: Екатерина Власова
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