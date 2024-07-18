Тадич объявил о завершении карьеры в сборной Сербии
Я принял решение (с)
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
35-летний вингер "Фенербахче" Душан Тадич объявил о завершении своей международной карьеры после 111 матчей, 23 голов и почти 16 лет в сборной Сербии.
В своем Instagram футболист написал:
"Я принял решение попрощаться со сборной.
Ни одна клубная неудача не может причинить столько боли, как неудача в национальной команде, но и ни один клубный успех не может принести столько радости, как успех сборной. Я боролся и защищал герб сборной. Как вне поля, так и на нем".
Тадич подчеркнул, что это решение не было связано с конфликтом с тренером команды Драганом Стойковичем, который произошел во время чемпионата Европы.
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"Я остаюсь при своем мнении. Я подчеркиваю, что у меня не было намерения обидеть своих товарищей по команде или кого-либо, кто был частью сербской команды на Евро-2024, поэтому мне необходимо объяснить некоторые вещи, по поводу которых, как я знаю, в прошлый раз возникли разногласия", - добавил игрок.
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