Тадич объявил о завершении карьеры в сборной Сербии

35-летний вингер "Фенербахче" Душан Тадич объявил о завершении своей международной карьеры после 111 матчей, 23 голов и почти 16 лет в сборной Сербии.

В своем Instagram футболист написал:

"Я принял решение попрощаться со сборной. Ни одна клубная неудача не может причинить столько боли, как неудача в национальной команде, но и ни один клубный успех не может принести столько радости, как успех сборной. Я боролся и защищал герб сборной. Как вне поля, так и на нем".

Тадич подчеркнул, что это решение не было связано с конфликтом с тренером команды Драганом Стойковичем, который произошел во время чемпионата Европы.

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