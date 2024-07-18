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Тадич объявил о завершении карьеры в сборной Сербии

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Я принял решение (с)

Тадич объявил о завершении карьеры в сборной Сербии

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Екатерина Власова Автор UA-Футбол
Новина українською

35-летний вингер "Фенербахче" Душан Тадич объявил о завершении своей международной карьеры после 111 матчей, 23 голов и почти 16 лет в сборной Сербии.

В своем Instagram футболист написал:

"Я принял решение попрощаться со сборной.

Ни одна клубная неудача не может причинить столько боли, как неудача в национальной команде, но и ни один клубный успех не может принести столько радости, как успех сборной. Я боролся и защищал герб сборной. Как вне поля, так и на нем".

Тадич подчеркнул, что это решение не было связано с конфликтом с тренером команды Драганом Стойковичем, который произошел во время чемпионата Европы.

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"Я остаюсь при своем мнении. Я подчеркиваю, что у меня не было намерения обидеть своих товарищей по команде или кого-либо, кто был частью сербской команды на Евро-2024, поэтому мне необходимо объяснить некоторые вещи, по поводу которых, как я знаю, в прошлый раз возникли разногласия", - добавил игрок.

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Сербия Фенербахче (Стамбул) Душан Тадич
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