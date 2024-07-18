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Легенда Арсенала является одним из кандидатов на должность тренера сборной США

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Но пока не будет никаких переговоров

Легенда Арсенала является одним из кандидатов на должность тренера сборной США

Фото: cpfc.co.uk

Новина українською

18 июля "Страсбур" прекратил сотрудничество с главным тренером команды Патриком Виейрой.

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По информации Фабрицио Романо, специалист рассматривается как один из главных кандидатов на должность нового тренера сборной США. Но пока между Виейрой и USMNT не было никаких контактов.

Напомним, Патрик возглавил "Страсбур" летом 2023 года.

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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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