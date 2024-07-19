Днепр-1 официально снимается с соревнований, Маркевич покидает Карпаты, а Довбик требует трансфера. Главные новости за 18 июля

"Днепр-1" направил общему собранию УПЛ письмо, которым сообщает, что снимается с соревнований в связи с невозможностью профинансировать свое участие в следующем розыгрыше чемпионата Украины. Отмечается, что речь о сохранении прописки в УПЛ никоим образом не идет. Как стало известно UA-Футбол, в пятницу, 19-го июля, состоится еще одно собрание УПЛ, на котором примут решение об исключении "Днепра-1" из числа участников турнира. Относительно замены "Днепру-1" организаторы будут руководствоваться статьей Регламента.

По информации UA-Футбол, приоритетным является вариант, согласно которому организаторы предложат провести мини-турнир между "Минаем", "Металлистом 1925", "Левым „Берегом“ и „Эпицентром“. Руководство ПФЛ уже провело опрос этих клубов и три из четырех ("Металлист 1925", "Левый Берег", "Эпицентр" выступают "за"). Однако "Минай" – против.

Сборная Украины до 19 лет провела второй матч на чемпионате Европы среди юношей и уже второй раз все завершилось вничью. В первом туре это было противостояние против Северной Ирландии, а на этот раз против Норвегии, нигде голов так и не было. Хотя именно в матче против норвежцев нашим ребятам повезло удержать ничью и получить хотя бы один балл.

Особенно в первом тайме скандинавы сильно преобладали сборную Украины, но где-то повезло, а где-то и спасал голкипер Крапивцов. Шансы на выход из группы остаются, впрочем придется в последнем матче группы обыгрывать Италию.

"Карпаты" официально объявили о том, что главный тренер команды Мирон Маркевич покинул команду. Тренер и клуб достигли взаимного согласия о прекращении сотрудничества. Отмечается, что Мирон Маркевич пожелал успеха "Карпатам" в новом сезоне и поблагодарил клуб, футболистов и тренеров, которые ему помогали.

Британский Sky Sports подтверждает информацию своих итальянских коллег о том, что "Наполи" проявляет интерес к украинскому левому защитнику "Эвертона" Виталию Миколенко. По данным издания, подписание Миколенко - особое желание главного тренера "Наполи" Антонио Конте. Новый коуч "адзурри" попросил усилить левый фланг обороны команды именно 25-летним украинцем. Впрочем, как сообщали ранее неаполитанские СМИ, "Эвертон" не имеет желания продавать Миколенко и хочет сохранить его основным защитником на следующий сезон.

Мадридский "Атлетико" возобновил переговоры с "Жироной" по украинскому форварду Артему Довбику, сообщает Relevo. Клуб ищет форварда на замену Альваро Морате и видит украинца оптимальным вариантом. Источник отмечает, что Артем уже согласился на трансфер и сообщил руководству о том, что хотел бы перебраться в мадридский клуб. Мадридцы надеются уменьшить сумму на Довбика, "Жирона" требует за украинца 40 миллионов евро.

Теперь уже бывший центральный защитник "Лилля" Лени Йоро подписал контракт с "Манчестер Юнайтед", который рассчитан до июня 2029 года и имеет опцию продления сотрудничества еще на один сезон. Долгое время за игроком следил мадридский "Реал", который планировал забрать Йоро уже следующим летом, впрочем "сливочных" опередили "красные дьяволы". Йоро всего 18 лет, но он уже успел провести 60 матчей на профессиональном уровне.