ФИФА откладывает решение об отстранении Израиля от международного футбола до конца Олимпиады
Решение будет принято до конца августа
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
ФИФА откладывает решение об отстранении Израиля от международного футбола по просьбе Палестинской футбольной ассоциации до 31 августа 2024 года.
Президент ФИФА Джанни Инфантино сначала пообещал срочно рассмотреть этот вопрос, назначив внеочередное заседание совета на июль. Однако в четверг руководящий орган мирового футбола объявил, что независимая юридическая оценка ситуации теперь будет предоставлена членам совета до конца августа.
7 октября боевики движения ХАМАС осуществили массированный ракетный удар по территории Израиля и перешли границу в секторе Газа.
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Источник:athletic
Опубликовал: Екатерина Власова
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