ФИФА откладывает решение об отстранении Израиля от международного футбола до конца Олимпиады

ФИФА откладывает решение об отстранении Израиля от международного футбола по просьбе Палестинской футбольной ассоциации до 31 августа 2024 года.

Президент ФИФА Джанни Инфантино сначала пообещал срочно рассмотреть этот вопрос, назначив внеочередное заседание совета на июль. Однако в четверг руководящий орган мирового футбола объявил, что независимая юридическая оценка ситуации теперь будет предоставлена членам совета до конца августа.

7 октября боевики движения ХАМАС осуществили массированный ракетный удар по территории Израиля и перешли границу в секторе Газа.