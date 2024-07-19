Корейская футбольная ассоциация обратилась к ФИФА по поводу расистского высказывания в сторону их игрока
Мы призвали ФИФА еще больше ужесточить санкции (с)
Getty Images / Global Images Ukraine
Корейская футбольная ассоциация (KFA) обратилась в руководящий орган европейского футбола после того, как футболист "Вулверхэмптона" Хван Хи Чхан стал жертвой расистского высказывания со стороны игрока "Комо" во время предсезонного товарищеского матча.
Поскольку поединок не был официальным матчем УЕФА, руководящий орган европейского футбола заявил, что не имеет полномочий проводить расследование.
KFA теперь обратилась с этим вопросом к ФИФА, требуя принять меры, чтобы предотвратить расовую дискриминацию в футболе: "Мы призвали ФИФА еще больше усилить санкции против нарушителей".
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Источник:ВВС
Опубликовал: Екатерина Власова
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