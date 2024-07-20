Минай может заменить Днепр-1, Мората в Милане, новый тренер Карпат. Главные новости за 19 июля
Что интересного произошло в мире футбола за 24 часа пятницы?
Фото: УПЛ
Клубы УПЛ проголосовали за вариант замены для Днепра-1. Большинство – за Минай
На онлайн-заседании клубов-участников УПЛ состоялось голосование за варианты замены "Днепра-1". Клубы проголосовали большинством за возвращение в Лигу "Миная". Общий итог: за "Минай" – 8 клубов, за турнир четырех – пять клубов; два клуба воздержались. Далее это решение будет передано на рассмотрение Исполкома УАФ.
Карпаты представили преемника Маркевича
"Карпаты" объявили о назначении Владислава Лупашко новым главным тренером команды. На этом посту 37-летний специалист заменил Мирона Маркевича, который ранее ушел в отставку. По итогам прошлого сезона Лупашко стал чемпионом Первой лиги у руля "Ингульца", после чего стал ассистентом тренера "Карпат" U-19.
Фабрегас стал главным тренером новичка Серии А
"Комо" назначил Сеска Фабрегаса новым главным тренером команды. Специалист подписал контракт, который рассчитан на четыре года – до июня 2028 года. Фабрегас до этого был ассистентом тренера "Комо", а также тренером "Como U-19".
Альваро Мората – игрок Милана
Действующий чемпион Европы подписал контракт с "Миланом". Соглашение испанского форварда с "россонери" – до 30 июня 2028 года с возможностью продления еще на один год. "Милан" должен заплатить за трансфер игрока мадридскому „Атлетико“ 13 млн евро. Испанский форвард будет играть в новом клубе под седьмым номером.
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Наставник сборной Дании ушел в отставку
Об этом сообщил Датский футбольный. 52-летний Каспер Юльманн возглавлял Данию с 2020 года. В том же году его подопечные дошли до полуфинала Евро-2020. На чемпионате мира-2022 датчане вылетели на стадии группового этапа, а на чемпионате Европы-2024 остановились на 1/8 финала, уступив Германии со счетом 0:2.
Романо опроверг слухи о предстоящем переходе Лунина в английский гранд
"Реал" пока не получал никаких предложений от „Челси“ по голкиперу Андрею Лунину. Дело в том, что журналист Альберто Перейро заявил, что 25-летний украинец находится в шаге от перехода в лондонский клуб. По информации Романо, единственной темой, обсуждаемой в "Реале", является потенциальный трансфер испанца Кепы Аррисабалаги, который призван заменить Лунина в случае его ухода.
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