Маркес променяет Барселону Б на сборную Мексики
Скоро будет официальное объявление
Barcelona
Как сообщают источники издания TUDN, главный тренер "Барселоны" Б Рафаэль Маркес вскоре покинет клуб. Специалист согласился войти в тренерский штаб сборной Мексики.
Сборную возглавит Хавьер Агирре, а Маркес станет его помощником. Сообщается, что после завершения контракта Агирре в 2026-м году, Рафа заступит на его должность.
В прошлом сезоне "Барселона" Б заняла 3-е место в 3-м дивизионе Испании. Это первая работа специалиста на посту главного тренера.
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Источник:tudn.com
Опубликовал: Виктор Иванчук
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oda1979 (Запорожье)
20.07.2024 в 22:30
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